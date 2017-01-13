Zeytinburnu'nda Çöken Binada Mültecilerin Kaldığı İddia Edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Bina çöktüğü sırada içeride Suriyeli ve Kırgız mültecilerin kaldığı iddia edildi.
24 ARALIK 2015'TE BOŞALTILDI
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın binanın 24 Aralık 2015 günü tamamen boşaltıldığını söyledi.
ŞUAN BANA ULAŞAN BİR BİLGİ YOK
Boşaltılan binada Suriyelilerin veya Kızgız mültecilerin kaldığı iddia edildi. İddia Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a soruldu. Aydın iddiayla ilgili "Şu an bana ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi.