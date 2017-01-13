İstanbul'da Çöken Bina 5 Yaşındaki İkizleri Ayırdı

Zeytinburnu'na akşam saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişi yaşamını yitirmişti. Enkazın 5 yaşındaki ikizleri ayırdığı ortaya çıktı.

DEDELERİYLE BİRLİKTE ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Dedeleri tarafından anaokulundan alınarak eve götürülürken dedeleri ile birlikte enkaz altında kalan ikizlerden Mehmet Özdener'in hayatını kaybederken kardeşi Ahmet Özdener ise yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Ahmet Özdener ise Samatya Hastanesinde tedavi altına alındı.

GERİYE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Hayatını kaybeden ikizlerden Mehmet Özdener'den geriye ise anaokulundan çekildiği bir video kaldı. Videoda çocuğun okulun bir etkinliğinden arkadaşlarıyla birlikte çalınan müziği alkışladığı görülüyor.