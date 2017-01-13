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Çokda Fifi Hatunlar - Stand-up Show

Çokda Fifi Hatunlar - Stand-up Show

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Hatunlar Stand-up" ekibi, 13 Ocak'ta Living Room sahnesinde.

Çokda Fifi Hatunlar - Stand-up Show

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'lerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Hatunlar Stand-up" ekibi, 13 Ocak'ta Living Room sahnesinde...

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan "Hatunlar Stand-up" ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Komedyen Listesi:

Aslı Akbay

Buse Sinem İren

Meltem Parlak

Hande Yögen

Şirincan Çakıroğlu

Deniz Özturhan

Leyla İrem İncegül

Kaynak: Etkinlik.io

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