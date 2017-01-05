Çokakoğlu: "Mersin Hafta Sonu Yeniden Bir Sel Felaketiyle Karşı Karşıya Kalabilir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki cuma gününü cumartesiye bağlayan gece aşırı yağışların olacağını ifade ederek, "Meteoroloji tarafından verilen bilgilere göre Mersin hafta sonu yeniden bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızda kriz masamızı şimdiden oluşturduk" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, kısa bir süre önce Mersinlilerin hizmetine sunulan ve ihtiyaç sahiplerine umut olan aşhane ile selden zarar görenlerin imdadına yetiştiklerini belirterek, "Aşhanemizden yaklaşık 8 bin kişiye sıcak yemek ve temel gıda maddeleri ulaştırdık. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mersin'de yaşayan Suriyelilere de yardım elini uzattık. Selden zarar gören Suriyeli mülteciler Adanalıoğlu'ndaki bir düğün salonunda geçici olarak ikamet ediyorlar ve onların gıda ve sağlık ihtiyaçları da yine belediyemiz tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Çokakoğlu, meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki cuma gününü cumartesiye bağlayan gece aşırı yağışların olacağını ve buna bağlı olarak olumsuz durumların ortaya çıkmaması için Büyükşehir Belediyesinin gereken tedbirleri aldığını kaydetti. Çokakoğlu, "Meteoroloji tarafından verilen bilgilere göre Mersin hafta sonu yeniden bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızda kriz masamızı şimdiden oluşturduk. Özellikle şehrin dört merkez ilçesinde konuşlandırdığımız araçlarla olası bir sel felaketini önlemeyi planlıyoruz. Valiliğimizle yaptığımız koordinasyon çerçevesinde 112 Acil'den gelen bilgilere de müdahale ediyoruz. Benzer şekilde MESKİ de gerekli önlemlerini aldı. Yani gece gündüz çalışacak şekilde Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Şu anda hala 60'a yakın motopomp ve 300'den fazla araçla şehrin bazı noktalarında çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.



Yaşanan sel nedeniyle meydana gelen zarar ve hasarların tespiti için Valiliğin çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Çokakoğlu, "Valiliğin öncülüğünde oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre sonra tamamlanacak ve AFAD'a bildirilecektir. Bizim altyapıdan zararımız Karayollarıyla yaptığımız tespit sonunda 37 milyon TL olarak belirlendi ve bildirildi. Ancak bu rakamlara kırsal alandaki yol zararları dahil değildir. Mersin'in afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği bu çalışmaların Valilik tarafından tamamlanıp Ankara'ya bildirilmesi sonucu netleşecektir" şeklinde konuştu. - MERSİN