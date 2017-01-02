Çok Sesli Vokal Atölyesi ile kendinize müzik dolu zaman ayırın.



"Gelin birlikte şarkı söyleyelim...



Okul çıkışı, iş çıkışı derin bir nefes alalım, trafiği atlatalım, müzik bizi iyileştirsin diyen herkesi Cep Sahne'ye bekliyoruz. Kendinize 90 dakika ayırın, gününüze anlam katalım, gelin birlikte şarkı söyleyelim, konserlere çıkalım, festivallere katılalım, kendi gösterimizi yapalım.



16 hafta boyunca eğlenceli bir çok sesli müzik çalışması yapacağız. 16 hafta sonunda birlikte sahne alacağız ve şarkılar söyleyeceğiz.



İlk çalışmamız 3 Ocak Salı Saat 18: 00'da başlıyor..."