Çok Sayıda Suçtan Aranan Zanlı Aydın'da Yakalandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde iki ayrı çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan aranan, ayrıca 13 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gültekin D., Efeler İlçesi'nde polis tarafından yakalandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'de yaptığı operasyonla, çok sayıda suçtan aranan Gültekin D.'yi, Orta Mahalle'deki bir evde yakaladı. Ayrıca, Gültekin D. ile birlikte yakalanan ve evrakta sahtecilik suçundan aranan P.A. adlı kadın da gözaltına alındı. İki zanlı, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Gültekin D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gültekin D.'nin Nazilli'de iki ayrı çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan arandığı, 13 suçtan hakkında yakalama kararı ve ayrıca 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. P.A. adlı kadının ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



