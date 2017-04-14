Çok Merak Ediliyordu: Davutoğlu Konya'da Kürsüye Çıktı
Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.
Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu. Davutoğlu, "Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. .17 Nisan'da Türkiye'nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın" dedi.