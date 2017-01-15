Çok Konuşulacak Protesto!

Futbol sahalarında çok ilginç bir olay yaşandı.

Taraftarlar rakip takıma transfer olan eski futbolcusuna yılan fırlattı.

Avustralya Ligi'nde son derece ilginç bir olay meydana geldi.

Sydney FC taraftarları Sydney Wamderers'a transfer olan eski kalecilerine çok konuşulacak bir protesto hazırladı.

Taraftarlar eski kalecileri Vedran Janjetovic'in koruduğu kaleye yılan fırlattı.

Janjetovic'in kale ağlarına takılan yılanlara bakışı objektiflere böyle yansıdı.

Kaynak: Sporvadisi.com