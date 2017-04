Tiyatro Kılçık'ın kurucusu, yönetmeni, eğitmeni, oyuncusu, kısaca her şeyi, Cenk Tunalı çok dolu, anlatmadan da rahatlamayacak.



Yıllardır sektörde ve kendi özelinde bir çok "Kılçık" hikayeleri ile karşılaşan Patron (Biz ona öyle sesleniyoruz,) Hikayelerini paylaşacak, paylaştıkça çoğalacak, çoğaldıkça hatırlayacak, hatırladıkça yenilerini anlatacak. Peki, nedir bu hikayeler?



Oyunculuktan yönetmenliğe, yazarlıktan eğitmenliğe, sahne üstünden gündelik ilişkilere; kısacası çocukluktan yetişkinliğe biriktirdiği her şey. Sadece başkasının hikayeleri olarak düşünmeyin; dinleyecekleriniz aslında arkadaşlarınızın, akrabalarınızın, mahallenizdeki bakkalın, üst komşunuz Neriman Teyze'nin, sizin, bizim, hepimizin hayatı. Yani hem tanıdık hem yepyeni bir gösteri bekliyor sizi. Gösteri olarak da tanımlamak çok doğru değil bir yandan; kiminiz söyleşi, kiminiz dinleti, kiminiz stand-up diyecek bu anlatılanlara; kiminiz de belki bambaşka bir tad alacak sonunda.



Ama şu kesin ki gülümseyerek ayrılacaksınız salondan, hatta hep hatırlayacağınız hikayeler kalacak aklınızda. Bazen bir anda aklınıza gelen, tatlı tatlı dilinize dolanan şarkılar gibi; buselik makamında.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kılçık Mekan



Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çok Doluyum



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır