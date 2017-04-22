Çok Dil Bilmek Ekonomiye de Katkı Sunuyor

Başka bir ülkede seyahat için, insanlarla etkili bir iletişime sahip olmak için, farklı kültürleri gerçek anlamda algılamanız için hatta en basit örnek olarak menü isteyip yemek siparişi verebilmeniz için bile yabancı dil bilmek önemli.



Çocukluğundan beri iki dil konuşabilenlerin diğer insanlara göre 'kavramsal esneklik' konusunda daha gelişmiş olduğu görülüyor. Sinirbilim Çalışmaları dergisine göre, tek bir dil konuşabilen bir yetişkine göre iki dil bilenler kavramsal esnekliği sayesinde beklenmedik veya ani durumlar karşısında olaylara normal akışıyla devam edebiliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda iki dil bilenlerin tek dil bilenlere göre beyinlerinde daha az enerji harcayarak görevlerini daha hızlı yaptıkları söyleniyor.



Dil bilen çocuklarda yapılan araştırmalara göre ikinci bir dile sahip çocuklar, diğerlerine göre matematik sorularını çözerken daha az problemle karşılaşıyor.



Dil bilmenin beyne bu denli etkisi olurken, gündelik yaşamı hatta finansal durumu etkilememesi beklenemez.



Örneğin İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre çok dillilik, İsviçre'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 10'una katkıda bulunuyor. Çünkü İsviçre'de dil becerisine sahip çalışanlar İsviçre ekonomisine daha fazla katkı sunuyor. Öte yandan İngiltere'de ise vatandaşların yeni bir dile açık olmamaları GSYİH'ın yüzde 3.5'ini olumsuz yönde etkiliyor.



İşletmeler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre ikinci bir dil için yatırım yapan firmaların yüzde 79 daha başarılı olduğu gözlendi.



Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre ikinci bir dil bilen eşin, diğer eşe göre yüzde 5-7 arasında daha fazla kazandığı ortaya çıktı. ABD'li araştırmacılara göre de yabancı bir dili konuşmak maaşınızı yüzde 1,5 ve 3,8 oranında arttırabilir.