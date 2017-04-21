Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Living Room'da...



"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.



Gecede sahne alacak komedyenler:



Aslı Akbay



Deniz Özturhan



Hande Yögen



Leyla İrem İncegül



Meltem Parlak



Şirincan Çakıroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çok da Fifi Hatunlar Stand-up Show



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır