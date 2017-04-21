Çok da Fifi Hatunlar Stand-up Show

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Living Room'da.

Çok da Fifi Hatunlar Stand-up Show

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Living Room'da...

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Gecede sahne alacak komedyenler:

Aslı Akbay

Deniz Özturhan

Hande Yögen

Leyla İrem İncegül

Meltem Parlak

Şirincan Çakıroğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Çok da Fifi Hatunlar Stand-up Show

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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