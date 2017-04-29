Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" adlı gösterileriyle 29 Nisan'da CreAtolye sahnesinde!
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" adlı gösterileriyle 29 Nisan'da CreAtolye sahnesinde!
"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan "Hatunlar Stand-up" ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.
Komedyen Listesi:
Aslı Akbay
Buse Sinem İren
Meltem Parlak
Hande Yögen
Şirincan Çakıroğlu
Deniz Özturhan
Leyla İrem İncegül
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır