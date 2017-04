Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" adlı gösterileriyle 29 Nisan'da CreAtolye sahnesinde!



"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan "Hatunlar Stand-up" ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.



Komedyen Listesi:



Aslı Akbay



Buse Sinem İren



Meltem Parlak



Hande Yögen



Şirincan Çakıroğlu



Deniz Özturhan



Leyla İrem İncegül



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır