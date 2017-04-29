Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" adlı gösterileriyle 29 Nisan'da CreAtolye sahnesinde!

Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" adlı gösterileriyle 29 Nisan'da CreAtolye sahnesinde!

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan "Hatunlar Stand-up" ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Komedyen Listesi:

Aslı Akbay

Buse Sinem İren

Meltem Parlak

Hande Yögen

Şirincan Çakıroğlu

Deniz Özturhan

Leyla İrem İncegül

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Çok da Fifi Hatunlar - Stand Up

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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