Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngilterelerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 5 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!..



"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.



Gecede sahne alacak komedyenlerin listesi;



Aslı Akbay



Buse Sinem İren



Deniz Özturhan



Hande Yögen



Meltem Parlak



Şirincan Çakıroğlu