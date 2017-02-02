Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngilterelerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 5 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!

Çok da Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngilterelerde stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan Açık Mikrofon "Çok da Fifi" ekibi 5 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!..

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2015'ten bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahadan perişan olacakları bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Gecede sahne alacak komedyenlerin listesi;

Aslı Akbay

Buse Sinem İren

Deniz Özturhan

Hande Yögen

Meltem Parlak

Şirincan Çakıroğlu

Kaynak: Etkinlik.io

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