"Çoğunlukla Zararsız" tiyatro oyunu, 13 Ocak'ta Borsa Pub Company sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



"In-Yer-Face Theatre



Suratına tiyatro ya da yüzevurumcu tiyatro (İngilizce: in-yer-face theatre), 1990'larda Birleşik Krallık'taki tiyatro yazarlığında ortaya çıkan şiddet, cinsellik, uyuşturucu, cinayet gibi öğeler içeren oyunlar yazma eğilimine, akımın gözlemcisi olan yazarlar tarafından takılmış bir addır. Akım Cruel Britannia, New-Brutalism, New European Drama gibi isimlerle de anılır fakat bu terim en yaygın kabul görmüş olanlarından biridir.



Türkçe'ye de girmiş bir terim olan in-yer-face ilk kez, Britanyalı tiyatro eleştirmeni ve Boston Üniversitesi'nin London Graduate Journalism programının yardımcı öğretim üyelerinden olan Aleks Sierz tarafından ortaya atıldı ve ilk baskısı 2001 Mart'ında Faber and Faber tarafından yapılan In-Yer-Face Theatre adlı kitabıyla, daha popüler hale geldi. Genç oyun yazarlarının yarattığı bir akım olan in-yer-face, seyircinin oyuna katılmasını ve seyirciyi sahnedeki müstehcen veya şok edici unsurlarla etkilemeyi amaçlar.



"In your face" (yüzünüze karşı) terimi ise, çağdaş yazar Simon Gray'in Japes adlı (prömiyeri 2001 Şubat'ında Londra'da yapılmış olan) oyununda yer alan bir diyaloğu tarif etmek amacıyla kullanılmıştır."



Süre: Yaklaşık 2 saat – 2 Perde