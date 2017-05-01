Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Yeni İş Kapıları Açtı
Coğrafi İşareti Ürünler Zirvesiyle yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması için farkındalık oluşturan Ankara Ticaret Odası (ATO), zirve kapsamında düzenlediği sergiyle yerel ürünleri tanıttığı gibi, üreticilerin perakende zincirleriyle görüşmesine de zemin hazırladı.
Coğrafi İşareti Ürünler Zirvesiyle yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması için farkındalık oluşturan Ankara Ticaret Odası (ATO), zirve kapsamında düzenlediği sergiyle yerel ürünleri tanıttığı gibi, üreticilerin perakende zincirleriyle görüşmesine de zemin hazırladı.
Ankara'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi'nde 42'si oda ve borsalara ait olmak üzere 130 yöresel ürün standı açıldı. Coğrafi işaret tescilli ve tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna ve Avrupa Komisyonuna yapmış olan ürünlerin sergilendiği stantlarda, Kayseri pastırmasından Siirt fıstığına, Gaziantep baklavasından Beypazarı kurusuna kadar yüzlerce yöresel ürün yer aldı.
ATO üretici ile alıcıları buluşturdu
Coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla sergide stant açan üreticiler ile Ankara'daki perakende zincirlerin satın alma yöneticileri, ATO'nun ikili görüşmeler (B2B) için hazırladığı stantta bir araya geldi. ATO'nun B2B standında, bulgurdan süt ürünlerine, pekmezden pestil ve kömeye kadar birbirinden ünlü yöresel ürünlerin üreticileri, Ankaralı yerel market zincirlerinin yetkilileri ve potansiyel alıcılarla iş görüşmesi yapma imkanı buldu.
Zirvede eğitimler de düzenlendi
ATO'nun "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla düzenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında eğitimler de düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Hijyen Eğitimi, Gıda Güvenliği Eğitim Programı ve Coğrafi İşaret Eğitim Programı'nda katılımcılara hijyen, sanitasyon, dezenfeksiyon, gıda zehirlenmesi, gıda muhafaza teknikleri, gıda mevzuatı ve coğrafi işaret tescili gibi konularda bilgiler verildi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinin amaçlarından birinin de Ankara'yı bu ürünlerin, ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, "Bu zirve ile hem tüccarımızın ticaretteki rolünü, hem Ankara'nın ihracatını, hem de ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmayı amaçladık. Zirve kapsamında düzenlediğimiz yöresel ürünler sergisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle Ankaralı tüccarlarımız bir araya gelerek çok verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiler" dedi.
Zirvenin, yöresel ürünlerin en yüksek ekonomik değere kavuşması adına atılmış çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Baran, yöresel ürünler sergisini ihtisas fuarına dönüştürmek istediklerini bildirdi. Baran, "İhtisas fuarıyla coğrafi işaretli yöresel ürünlerimizi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıp, ticarileştirmek istiyoruz" diye konuştu.
ATO'nun düzenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara Üniversitesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCiTA) destek verdi. - ANKARA