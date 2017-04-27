Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Yarın Başlıyor
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi yarın başlıyor ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: "ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki amacımız farkındalık oluşturmak.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi yarın başlıyor
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:
"ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki amacımız farkındalık oluşturmak. Üreticilerimizi burada uyandırmak istiyoruz. Ankara'yı bu işin merkezi haline getirmek istiyoruz, üs haline getirmek istiyoruz"
"5 bine yakın potansiyel ürün var Türkiye'de. Şu anda 200 tanesi coğrafi işaret almış durumda. Bu 200 üründen de sadece 3 tanesi uluslararası alanda AB'den tescil aldı. Bu 3 tane tescil almış ürünümüz Aydın İnciri, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı. Biz bunların sayısını arttırmayı planlıyoruz"
ANKARA - Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yarın başlayacak olan Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine ilişkin, "ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki amacımız farkındalık oluşturmak. Üreticilerimizi burada uyandırmak istiyoruz. Ankara'yı bu işin merkezi haline getirmek istiyoruz, üs haline getirmek istiyoruz" dedi.
ATO tarafından Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlenecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara tiftik keçilerinin ıslahının gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bahçesinde, coğrafi işaretli ürünlerden oluşan kahvaltı eşliğinde, yarın başlayacak olan ve 29 Nisan'da da devam edecek zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu.
28-29 Nisan'da ATO Congresium'da düzenlenecek Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile bir ilke imza atacaklarını belirten Baran, "Belirgin bir niteliği, ünü ya da bir takım farklı özellikleri ile bir bölge, alan ya da ülkeyle özdeşleşmiş ürünlere 'coğrafi işaretli ürünler' diyoruz. Ülkemizde ihmal edilmiş bir konu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve gelişmiş Batılı ülkelerin çoğunda çok önemli bir olgu. Avrupa Birliğinde 5 bine yakın ürün var coğrafi işaret almış ürün. Bu 5 bin ürün 54 milyar Avro bir pazar oluşturuyor, bir kar getiriyor AB'ye. Dünyadaki ticaret hacmi 200 milyar dolar. Ülkemizde hiç olmayan ve çok ihtiyacımız olan bir para. Sadece AB'deki geliri 54 milyar Avro. Fransa'nın 600'e yakın coğrafi işaret taşıyan ürünü var. Fransa bundan yıllık 18 milyar Avro gelir elde ediyor. İtalya'nın 500'e yakın coğrafi işaretli ürünü var 12 milyar Avro buradan gelir elde ediyor İtalyan ekonomisi" diye konuştu.
"Bizde 5 bine yakın belki ürün var bunlardan şu anda 200 tanesi coğrafi işaret almış durumda"
Türkiye'nin bu alanda çok zengin olduğunu, çok önemli ürünlerin olduğunu söyleyen Baran, şunları kaydetti:
"Ama ihmal ettiğimiz açığa çıkarmadığımız ya da unutmaya başladığımız ürünlerimiz var. Bizde 5 bine yakın belki ürün var. Bunlardan şu anda 200 tanesi coğrafi işaret almış durumda. Bu 200 üründen sadece 3 tanesi uluslararası alanda AB'den tescil aldı. 3 ürünün dışında tescil almış ürünümüz yok. Bu 3 tane tescil almış ürünümüz Aydın İnciri, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı. Biz bunların sayısını arttırmayı planlıyoruz bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ATO olarak bunu düzenlemekteki amacımız farkındalık oluşturmak. Üreticilerimizi burada uyandırmak istiyoruz. Ankara'yı bu işin merkezi haline, üssü haline getirmek istiyoruz. Üreticilerimizle satıcılar burada bulaşacaklar. Ankara'da ev sahipliği yapacağız biz buna 3 gün boyunca. Ürünlerimizin toplanma merkezi olacak burası. Ülkemizin birçok yerine buradan dağıtım yapılacak. İhracat kapısı açılacak, ihracata gidecek ürünlerimiz inşallah. Böyle bir üs olsun istiyoruz Ankara ve ihtisas fuarı olsun istiyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu fuarımız devam etsin. Özlenen aranan tarihi yaklaştığında Ankaralıların ve ülkenin beklediği bir fuar olsun istiyoruz."
Zirvede birçok ürünün sergileneceğini kaydeden Baran, "Çorum Leblebisi, Isparta Halısı, Afyon Kaymağı, Beypazarı Kurusu, Finike Portakalı, Kars Kaşarı, Erzincan Tulumu, Siirt Fıstığı, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Diyarbakır Karpuzu saymakla bitmez çok ürünümüz var" dedi.
Ankara'nın da bu konuda Türkiye'den çok farklı olmadığını belirten Baran, "Ankara'mızda üç tane yurt içi tescil almış ürün var. Kalecik Karası Üzümü, Çubuk Turşusu ve Beypazarı Kurusu. Onun dışında 12 tane tescile müracaat etmiş ürünümüz var. Bu 12 tane üründen 5 tanesinin müracaatını ATO olarak biz yaptık. Bunlar, Ankara Simidi, Ankara Tavası, Ankara Döneri, Erkeş Pastırması ve Ankara Keçisi Tiftiği Kılı. Bizim tiftiğimiz çok önemli ama keçimiz olmadığı için, belki de tiftiği kullanmadığımız için sayıları her geçen gün azalıyor. Biz bu alanda da gelişim sağlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Baran, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara Üniversitesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı ile birlikte bu zirveyi düzenlediklerini ifade ederek, fuar alanın içindeki mekanda üreticilerin ve işle ilgilenen satıcı firmaların, perakende derneklerinin, yerel zincir marketlerinin olacağını kaydetti.
Baran, "Amacımız, katma değer üretmek, kırsal kalkınmaya destek vermek, çok ihtiyacımız olan istihdama katkı sağlamak, ihracata destek vermek. Bütün bunlar için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir organizasyona imza atıyoruz. Zirvede 30 oturum ve 42 konuşmacı olacak. Buradan çıkacak sonuçları Coğrafi İşaretli Ürünler Ankara Manifestosu olarak yayınlayacağız" diye konuştu.
Kampüsteki keçiler ilgi odağı oldu
Öte yandan ATO Başkanı Baran, açıklamalarının ardından bahçe içindeki keçileri sevdi. Baran kucağına aldığı bir keçi yavrusu ile basın mensuplarına poz verdi. Toplantıya katılanlar da keçilere büyük ilgi gösterdi.