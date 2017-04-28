Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Gala Yemeği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, coğrafi işaretli ürünlere önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizde potansiyel olarak yaklaşık 2 bin 500 ürünümüz var. Türk Patent Kurumunda sırf bu işle ilgilenilmesi için Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı ihdas ettik." diye konuştu.



Özlü, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gala yemeğine katıldı.



Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmanda, Türkiye'de 2 bin 500 civarında ürünün coğrafi işaret tescili alabilecek potansiyeli olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak sırf bu işle ilgilenilmesi için Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı ihdas ettiklerini dile getirdi.



ATO Başkanı Gürsel Baran ise oda olarak 5 ürün için tescil çalışmaları olduğunu bildirdi.



Baran, "Coğrafi işaret tescili ve markalaşma yolculuğuyla, tarladaki, mutfaktaki ürünlerin değeri katbekat artacak. Bu değer artışı, üretim demek, istihdam demek, ihracat demek, özetle katma değer demek.

Ankara Ticaret Odası olarak misyonlarımızdan biri de yeni iş alanları açılmasına katkı sağlamak. Bu bizim yeni nesillere borcumuz." dedi.



Gala yemeğinde, Karadeniz yöresi halk oyunları ekibinin gösterisi ve Ankara Kız Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Anadolu kadını yerel kıyafetleri" defilesi yapıldı. TRT sanatçısı Umut Akyürek de Türk Sanat Musikisi eserleri seslendirdi.