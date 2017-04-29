Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi devam ediyor.



Mesut Yar'ın sunumuyla ATO Congresium'da gerçekleşen zirve ikinci gününde de farklı katılımcıların oturum ve panelleri ile devam ediyor. Zirvenin ikinci gününe, radyocu spiker Kadir Çöpdemir konuşmacı olarak katıldı. Çöpdemir, Türk insanının ilginç fotoğrafları üzerinden yorumlar yaptı. Yarım saat süren konuşmasında katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan Çöpdemir, salondan büyük alkış aldı.



Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Denetim Şart: Coğrafi İşaretlerde Devlet Denetimi, Garantili Ürünlerin Konuşulmayan Sırrı: İç Denetim, Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Keşanlı Satır Eti, Destinsayon Pazarlama: Şehirlerin ve Ürünlerin İlginç Aritmetiği, Sofradan Raflara: Kars Kaşarının Öyküsü, Coğrafi İşaretler Neden Baş Sofrada? Ankara'nın En Değerli İşaretleri, Küresel Zincirlerin Lokal Keşifleri, Kırsal Ürünler, Global Hedefler, Geleneği Kucaklayan Pazarlama, Bir Dilim Ekmek Üzerine Tarih ve Coğrafya Notları, Modanın Efsane Tarihi: Anadolu başlıklı oturum ve panellerle gün boyu sürecek. - ANKARA