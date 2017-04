Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünya pazarlarında coğrafi işaret tescilli ürünlerin, eşdeğerine göre 2,2 kat daha pahalıya satıldığını belirterek, "Türkiye'de coğrafi işaretli olma kapasitesine sahip ürün sayısı, Avrupa Birliği (AB) toplamından daha fazla." dedi



Bakan Tüfenkci, Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünlerin, ülkelerin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekti.



Yöresel ürünlerin, coğrafi işaretli ürünler kategorisine girmesi ve ekonomik değer haline gelmesi için bu alandaki fuarların önemli olduğuna işaret eden Tüfenkci, dünya pazarlarında coğrafi işaret tescilli ürünlerin, eşdeğerlerine göre 2,2 kat daha pahalıya satıldığını söyledi.



Tüfenkci, Türkiye'de coğrafi işaretli olma kapasitesine sahip ürün sayısının AB toplamından daha fazla olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Yöresel ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin birbirinden ayrılması gerekiyor. Yöresel ürünler, farklılıkları, kaliteleri ve üretimlerindeki tekillikleri ile ön plana çıkarlar. Bizde ekmeğin, tarhananın, reçelin, peynirin sayılamayacak kadar çeşidi vardır. Coğrafi işaret ise belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünün, sadece o bölgede bulunabilecek karakteristik özellikler taşıdığını ifade eden ad ve işaretlerdir.

Bunlar tarım ürünleri olabildiği gibi el sanatları, maden, değerli taşlar ya da yöresel yemeklerden de oluşabilen anonim değerler olabilir.

Bir ürünün coğrafi işaret almış olması, ürünün tüketicisi için ürünün sadece kaynağını, karakteristik özelliklerini değil, karakteristik özellikleriyle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve tüketi·len ürünü garanti· altına alan bi·r nevi· kali·te tesci·li·di·r."



"Her yöresel ürünün bir hikayesi olmalı"



Coğrafi işaret tesciliyle sınırları belirlenmiş alanda üretimi gerçekleşen ve tarihsel geçmişi olan özel ürünlerin, üretim metotlarıyla birlikte kalite standartlarının korunduğunu dile getiren Tüfenkci, coğrafi işaretin pazarda sağladığı avantajları anlattı.



Tüfenkci, Türkiye'de bulunan yöresel ürünlerin her birinin coğrafi işaret almaya ve dünya markası olmaya aday olduğunu vurgulayarak, "Bu ürünler, yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi ayakta tutan hem de kültürel zenginliğimizi yaşatıp gelecek kuşaklara aktaran değerli mirasımızdır. Anadolu'daki zengin üretim için coğrafi işaretleri kullanmalı, ekonomik değerlerini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.



Yöresel ürünlere coğrafi işaret kazandırılması ve bunların markaya dönüşmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Tüfenkci, "Her yöresel ürünün, her marka gibi bir hikayesi olmalı. Bu hikayeyi o yörenin insanları yazacak. 16 Nisan'da ülke olarak yerli ve milli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu değişim ve dönüşümle Türkiye'yi de marka haline getirmek, Türkiye markasını büyütmek istiyoruz." diye konuştu.