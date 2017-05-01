Coğrafi İşaretli Ürün Pazarı 55 Milyar Euro

Anadolu mutfağının damak zenginliklerini dünyayla paylaşmayı ve kültür mirasımıza sahip çıkmayı hedefleyen Tadında Anadolu, "kültürümüzün parmak izi" olarak nitelenen coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak için üreticileri teşvik ediyor.