Çodam'dan Kış Kampı

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezinin (ÇODAM) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Kış Bilim, Sanat, Spor Kampı" çocuklara güzel bir deneyim yaşattı.



ÇODAM ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliğiyle 24-27 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp yoğun bir tempoda geçerken, çocuklar da uygulamalı eğitim imkanı yakaladı. Yaşları 10 ve 14 arasında değişen 15 çocuğun katıldığı kampın ilk gününde ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden çocuklar hala çalışır durumda olan eski arabalardan, bilgisayara, çamaşır makinesinden, buzdolabına kadar cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan eşyaları yakından görme ve onlara dokunma fırsatı buldu. Uygulamalı Bilim Merkezinde ise eğlenceli deneyler yapan çocuklar, AFAD'da afet koordinasyon odalarını, köpek eğitim merkezini, deprem simülasyon merkezini, tam donanımlı acil yardım araçlarını yakından inceledi. Köpek eğitim merkezinde AKUT köpeğinin yaptığı gösteri ise çocuklardan büyük alkış aldı.



Türkiye'nin en büyük yapay kayak pistinde kaydılar



Türkiye'nin en büyük yapay kayak pisti olan Snowland Kayak Merkezinde 2 saatlik eğitimin ardından, tüm gün boyunca kayan çocuklar, telesiyeje binerek de farklı bir deneyim yaşadı.



Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Su Okulunda, özel sularda saklanmış balıkları ve havuzdan çıkardıkları planktonları mikroskopla inceleyen çocuklar, keyifli geçen eğitimin ardından Su Okulu Diplomasını da almaya hak kazandı. Çocukların diğer aktiviteleri ise Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğin üretim aşamalarını görme, matbaada bir gazetenin yolculuğunu öğrenme, Kartaltepe Kent Ormanında Çanakkale'deki orijinal anıtın bir benzeri olarak yapılan Çanakkale Anıtını gezme oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Huzurevini de ziyaret eden çocuklar, teleferikle Keçiören'i tepeden görmenin keyfini yaşadı.



İnsana benzeyen heykeller şaşırttı



Kampın son gününde hiperrealist Heykeltıraş Murat Daşkın'ı atölyesinde ziyaret eden çocuklar, bir heykelin kalıp aşamasından makyajlanmasına kadar geçen süreyi ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlatan heykeltıraşla uzun bir sohbet gerçekleştirdi. - ANKARA