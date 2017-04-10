Coda' Çocuklarına Yönelik Diş Taraması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorları işitme engelli anne ve babaların, işitme engelli olmayan çocuklarına yönelik diş taraması yaptı.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan tarama öncesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı yaptığı açıklamada,"İşitme engelli anne ve babaların işitme engelli olmayan ve kendilerine CODA denilen benim ise 'rehbercik' diye isimlendirdiğim çocuklarımızın hafta sonlarında derslerinde yardımcı olmak amacıyla belediye, üniversite işbirliği ile kurslar düzenledik. Biz bununla yetinmiyoruz. Üniversitemiz diş hekimliği fakültemizden, öğrencilerimizin diş sağlığını kontrol etmeleri amacıyla diş taraması yapmalarını istedik. Mesai saati dışında sırf engellilerin yardımcı olmak amacıyla bizimle beraberler. Bu hizmetlerimiz belediyeyle birlikte devam edecek" dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise,"Bizler engelli dostu olarak daha doğrusu insanlığa hizmet etmek adına böyle bir programı gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından öğrencilere dişilerini nasıl fırçalamaları gerektiği ve diş bakımı hakkında uygulamalı eğitim verildi. - SİVAS