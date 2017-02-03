Çocuktaki Karaciğer Yetmezliğine dikkat

İnsan vücudundaki en önemli organlardan biri olan karaciğerde, çeşitli etkenlere bağlı olarak zaman içerisinde meydana gelebilen sorunlar, özellikle çocukluk çağındaki bireyler açısından ciddi riskleri barındırabiliyor.

Toplum genelinde karaciğerden kaynaklı hastalıklara sıklıkla rastlandığını belirten Dr. Tamer Parıldar; "Çağın en sinsi hastalıklarından biri olan karaciğer yetmezliği, yetişkinlerde olduğu gibi bebekler ve çocuklarda da sıklıkla görülebiliyor. Karaciğerde görülen bu hastalıklar, yenidoğan döneminden itibaren başlayabiliyor. Yenidoğan döneminde görülen karaciğer hastalıkları da genellikle doğuştan meydana gelmektedir. Ayrıca anne karnında geçirilen çeşitli enfeksiyonlar ve akraba evlilikleri nedeniyle de birtakım genetik-metabolik hastalıklar ve bazı hormonal eksiklikler çocukta görülebiliyor. Karaciğer hastalıklarında en önemli bulgular; büyüme-gelişme problemleri, karaciğer ve dalak büyüklüğü, cilt sorunları, kan testleri esnasında karaciğer enzimlerinin yüksek bulunması, kanama testleri bozukluğu, sarılık, kanamalar, karında su toplanması ve bilinç bozuklukları olabilir" dedi.

Karaciğer Nakliyle Tedavide Başarı Mümkün

Çocuklarda karaciğer yetmezliğiyle ilgili tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler de veren Dr. Parıldar; "Çocuklarda uygulanan karaciğer nakil işlemlerinin uygulama sıklığında, safra yollarının doğuştan gelişmemesi ve kalıtsal metabolizma hastalıklarından dolayı artış görülebilir. Çocuklardaki karaciğer yetmezliği hastalığında, nakil yapılarak başarılı bir şekilde tedavi süreci yürütülebiliyor. Çocuklardaki karaciğer nakli genelde, teknik açıdan zor görülmekle birlikte, gelişen teknolojiler ışığında cerrahi alanında tecrübe artışı, yoğun bakım imkânlarındaki gelişmeler ve güçlü bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar sayesinde, yaş ve kilosu ne olursa olsun, oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Tabi karaciğer nakli konusunda toplum genelinde farkındalık oluşturarak, yaşam şansı düşük olan bu bireyler için ikinci bir yaşam fırsatı sağlanması, ülkemizin geleceği açısından da oldukça önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.