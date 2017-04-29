Çocukluk Arkadaşlarından Fotoğraf ve Resim Sergisi

Ödemişli fotoğrafçı Selma Arslan'ın gezdiği ülkelerde çektiği 17 fotoğrafın yağlı boya tablolarının yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.



Ödemiş Arkeoloji Müzesinde açılan sergide fotoğrafçı Selma Arslan tarafından çekilen 17 fotoğraf, 7 yıldır yağlı boya tablo çalışmaları yapan çocukluk arkadaşı Fatoş Hun tarafından tuvallere taşındı.



Sergide, Arslan'ın çektiği fotoğraflar ve onların yağlı boya versiyonları yer aldı.



Resim sanatçısı Fatoş Hun, kendisinin 7 yıldır resim yaptığını arkadaşı Selma Arslan'ın 10 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek, "İkimiz bir karar aldık. Onun çektiği fotoğrafları ben yağlı boyaya dönüştürmek istedim. Selma Hanım dünyayı gezerek ülkelerin değişik fotoğraflarını çekiyor. Bu nedenle yapılan yağlı boya resimlerde gördüklerinizden farklı oluyor.1,5 yılda hazırladığımız resimleri Ödemiş Müzesinde sanatseverlerle buluşturduk.10 gün boyunca resim sergimiz burada yer alacak." diye konuştu.