Çocukluk Arkadaşları Sanat Atölyesinde Buluştu

Gümüşhane'de, farklı meslek gruplarından 6 arkadaşın bir araya gelerek kurduğu sanat atölyesinde, 5 ile 40 yaş arası kursiyerler çeşitli sanat dallarında kendilerini geliştiriyor.



Üniversite eğitimlerinin ardından mühendis, öğretmen ve halkla ilişkiler uzmanı olan çocukluk arkadaşı Gökhan Demir, Emre Tuncay, Avşar Yılmaz, Gürbüz Ataman, Buğra Kızılet ve Ramazan Can, farklı sanat dallarından eğitimin verileceği bir atölye kurmak üzere 2 yıl önce çalışmalara başladı.



Yaklaşık bir ay önce Palto Sanat Atölyesi'ni kuran gençler, resim, karikatür, ahşap oymacılığı ve müzik alanında hem öğrencilere hem de velilerine eğitim veriyor.



Atölyenin kurucularından Gökhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatla ilgilenen insanları bir çatı altında toplamak için atölyeyi kurduklarını söyledi.



Atölyeyi tamamen kendi emekleriyle kurduklarını anlatan Demir, "Atölyenin ustalığını da biz üstlendik. İçine sığdırabildiğimiz tüm sanat dallarını sığdırmaya çalıştık. Atölyede, resim, karikatür ve ahşap oymacılığının yanı sıra müzik ile ilgili de çalışmamız var. Gitar ve bağlama hocamız var. Ablam Semra Özen ve ben resim derslerini veriyoruz. 5 yaşından 40'a kadar geniş bir katılımcı yaş aralığımız var." dedi.



Demir, kursiyerleri yaş gruplarına böldüklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"Velilerin resim üzerine büyük ilgi ve talebi var. Güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Ahşap oymacılığı kursunda süs eşyası, tahta parçalarından değişip ev aletleri yapıyoruz. Atölyemiz ve kafeteryamızda kullandığımız masa, sandalye gibi eşyaları atölyede yaptık. Profesyonel anlamda tecrübemiz yoktu. Çocukluğumuzdan itibaren bu tarz işlerle ilgilendiğimiz için bize çok uzak bir konu değildi."



Demir, karikatür ve resim dalında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri olduğunu ifade ederek, "Küçüklüğümden beri resim çiziyorum. Bu ilgimi de burada kullanma fırsatı yakaladım." diye konuştu.



Atölyeyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Demir, kuruluş aşamasında kendilerinden desteğini esirgemeyen Gümüşhane Şoförler Odası Başkanı Muhlis Atalay'a teşekkür etti.



Veliler ve öğrenciler memnun



Öğrenci velisi Metin Karaaslan ise atölyede çocukların zaman geçirebileceği çok güzel bir ortam olduğuna işaret ederek, "Çocuğumun resim yapmaya ilgisi olduğu için böyle bir yerin faydalı olacağını düşündük. Gümüşhane için çok güzel bir mekan. Arkadaşlara bu hizmeti verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Veli Pınar Bozkır da sanat atölyesinin çocuklar için çok büyük bir avantaj olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Gümüşhane'de çocukların sosyal faaliyet açısından yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Hafta sonları geliyorlar, resim yapıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Çocuklarımızın böyle yerlere ihtiyaçları var. Çok güzel şeyler ortaya çıkarmaya başladı. Çocuğumun önceden müziğe yatkınlığı vardı, şimdi resim yapma yeteneğinin de olduğunu fark ettim. Gelişimine katkı sağlıyor."



Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Rana Odabaş da haftada iki gün atölyede ahşap bölümünde çalıştığını ifade ederek, atölyede çok güzel zaman geçirdiğini kaydetti.