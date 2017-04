Çocuklarla rengarenk 23 Nisan!

Anadolu Grubu'nun gayrimenkul alanında faaliyet gösteren şirketi AND Gayrimenkul, 23 Nisan'ı farklı projelerinde gerçekleştirdiği birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

23 Nisan'da Kartal'daki projesi AND Pastel'de çocuklara özel; 24 Nisan'da AND Kozyatağı'nda büyükleri çocukluklarına götürecek özel etkinlikler düzenleyen AND Gayrimenkul, 25 Nisan'da da çocuklu ailelere özel olarak organize edilen Zubizu Kids Bazaar'ın ana sponsoru olarak etkinlikte yer aldı.

23 Nisan günü AND Pastel'in satış ofisinde tüm gün süren bir çocuk etkinliği yapıldı. Aileleri ile birlikte ofise gelen çocuklar tüm gün boyunca workshoplar, atölyeler, yarışmalar ve oyunlara katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

24 Nisan günü ise AND Kozyatağı'nda her ayın bir Pazartesi günü düzenlenen ''Happy Monday''de bu ayın konsepti ''80lerde Çocuk Olmak'' oldu. Bina çalışanları atariler, kollu oyunlar vb. aktiviteler ile çocukluklarına doğru bir yolculuğa çıkarıldı.

AND Gayrimenkul, 25 Nisan'da da ZUBİZU Kids Bazaar'da yerini aldı. Etkinliğin ana sponsoru olan AND yaptırmış olduğu "Çocukluk Evinden, Çocuğun Evine" konulu araştırmasını burada ziyaretçiler ile paylaştı. Tüm gün boyunca etkinlikte çocuklarla buluşan AND Gayrimenkul, çocuk odalarının dekorasyonuna dair tüyoları standını ziyaret edenlerle paylaştı.

Çocuk Dostu Yaklaşım

Bu yıl 23 Nisan'ın üç özel gün ile kutlayan AND Gayrimenkul, Çocuk Dostu Yaklaşımını tüm proje ve etkinliklerinde öne çıkarıyor. Firma, çocukların sadece büyüklere göre tasarlanmış evlerden ve şehrin gürültüsünün eksik olmadığı küçük çocuk parklarından çok daha fazlasını hak ettiklerini düşüncesiyle AND Pastel'i "Çocuk Dostu Proje" olarak tasarladı.

AND Gayrimenkul, projelerinde çocukları merkeze koyan yaklaşımını, çeşitli sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetleriyle de destekliyor. Koruncuk Vakfıile değerli işlere imza atan AND Gayrimenkul, Çocuk İstanbul ve Studio Xiş birliğiyle düzenlenen"Kent Gözünden Çocuklar Çocukların Gözünden Kent"atölyelerine destek vererek, çocukların yaşadıkları kent için taleplerini dile getirmelerine olanak sağlıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi partneri olan AND, çocuklara basketbolu sevdirmek misyonu ile de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda "AND Çocuk Tribünü"nü hayata geçirdi, TEGV ve Koruncuk Vakfı desteği ile yüzlerce çocuğa heyecanlı anlar yaşattı.