Çocuklarıyla dilenen Suriyeli kadın yaptığı numaralara rağmen ekiplerden kurtulamadı

Bayılma numarası yapan, Türkçe bilmediğini söyleyen kadın kurtulamayacağını anlayınca Türkçe konuştu



DÜZCE - Düzce'de ışıklarda 2 çocuğuyla dilenen Suriye uyruklu bir kadın, zabıtaya yakalanınca önce bayılma numarası yaptı sonra Türkçe bilmediğini söyledi. Zabıtadan kurtulamayacağını anlayan kadın daha sonra Türkçe konuşmaya başladı.

Suriye uyruklu dilenci kadının yaptıkları pes dedirtti. Kucağına aldığı iki küçük çocuğuyla Düzce Akçakoca D-655 Karayolu ışıklarda Kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen kadın zabıta ekiplerini görünce önce bayılma numarası yaparak kendini yere attı. Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri kadını ayağa kaldırmak için uzun süre dil dökerken kadının yanıbaşında ağlayan çocuklarını teselli etmekte yine zabıta ekiplerine düştü. Çikolata vererek çocukları teselli etmeye çalışan zabıta ekipleri ayrıca kadına su vererek yerden kaldırmaya da çalıştı. Zabıtanın çabaları sonuç vermeyince olay yerine 112 acil ekipleri çağrıldı. Ambulansı gören kadın, ayağa kalkarken önce Türkçe bilmediğini anlatmaya uğraştı, ardından Türkçe olarak eve gitmek istediğini söyledi.

Zabıta ekipleri kadını evine götürdüler.

(RFK-