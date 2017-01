Çocuklarınızı Karne Notlarına Göre Değerlendirmeyin

Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci kanaat dönemini değerlendirdi.



Tekelioğlu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci kanaat döneminin 20 Ocak 2017 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, velilerden öğrencilere karşı daha duyarlı davranmalarını istedi. Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, öğrencilerin değerlendirilmesinin karnedeki notlar esas alınarak yapılmaması gerektiğini bildirdi. Velilerin, çocuklarını karnedeki notlara göre sorgulamak yerine, başarıya ulaşmanın yollarını uygun bir dille anlatmalarını isteyen Tekelioğlu, şunları söyledi:



"Hepimizin öğrencilik yılları oldu. Her dönem karnemizin başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Karnelerimizde zayıflarımız oldu, sınıf tekrarı yaptığımız yılları hatırlayalım. O yıllarda anne ve babamızın vereceği tepkiden dolayı çok üzüldük. O yüzden aynı durumu çocuklarımıza yaşatmamamız gerekiyor. Öğrencilerimizi, karnelerindeki notlarına göre başarılı ya da başarısız olarak değerlendiremeyiz. Bir anlık öfke ile telafisi mümkün olmayan ve çok pişman olacağımız durumlarla karşılaşabiliriz. Karnelerdeki zayıflar her şeyin bittiğini göstermez. Daha planlı ve sistemli çalışmanın neticesinde önümüzdeki dönemde daha başarılı olunabilir. Öğrencilerimize öfkelenmek, bağırmak hatta dövmek, onların okuldan soğumalarına, evden kaçmalarına ve istenmeyen davranışlara neden olacaktır. Anne, baba olarak öncelikle, kendimizi sorgulamalıyız."



Öncelikle velilerin çocuğunun başarısında ya da başarısızlığında payının ne kadar olduğunu sorgulamasını isteyen Tekelioğlu, "Çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılayıp, cebine harçlığını verdiğimizde görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Çocuğumuzu karşımıza alıp, onunla sıkıntılarını, üzüntülerini paylaştık mı? Başarısızlığının nedenlerini anlatmasına fırsat tanıdık mı? Yeri geldiğinde bir arkadaş, bir sırdaş olabildik mi?" dedi.



Karnesindeki zayıfları bağırarak, küçük düşürücü sözlerle onun moralini bozarak değil, çocuklara moral vererek ikinci döneme hazırlamak gerektiğini hatırlatan Tekelioğlu, şöyle konuştu:



"Çocuğumuzun biraz daha sistemli çalıştığında başarılı olabileceğini, başarının anahtarının disiplinli ve devamlı çalışmaktan geçtiğini, zayıfların her şeyin sonu olmadığını güzel bir dille anlatmalıyız."



Tatilde çocukların dinlenmesine ve eğlenmesine fırsat tanınmasının uygun olacağını da aktaran Tekelioğlu, ne olursa olsun öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiğini söyledi. - BİLECİK