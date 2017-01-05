Çocuklarını Kaybeden Çiftten Anlamlı Bağış

İZMİR'de yaşayan Gökhan Öztin ile Berna Öztin çiftinin doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan tek çocukları Yalım Öztin, henüz 11 yaşındayken, geçen haziran ayında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Hastanede yaşadıkları zorlukları da göz önünde bulunduran Öztin çifti, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Pediatri Kliniği'ndeki çocukların tedavi sürecinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak için 'Yalım Öztin Oyun Odası' yaptırdı. İzmirli eğitim danışmanı Berna Öztin (41) ile sigorta brokerlığı yapan Gökhan Öztin (43) çifti, 11 yıl önce tek çocukları Yalım Öztin'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ancak minik Yalım'ın kalbindeki aort damarında darlık tespit edildi. Küçük yaşta ameliyat olan Yalım Öztin, devam eden tedavisi kapsamında geçen 10 Haziran'da İstanbul'daki bir hastanede yine ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan talihsiz çocuk, enfeksiyon kaptı ve geçen 17 Haziran'da organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. ADI, OYUN ODASINDA YAŞAYACAK



Çocuklarını kaybetmenin acısını biraz olsun hafifletmek isteyen Öztin çifti, hastanede tedavi sırasında yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak, tedavi gören çocukların hoş vakit geçirebilecekleri bir alan yapmaya karar verip Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Hastane yönetimi ailenin talebini olumlu karşılayıp, oyun odası için Pediatri Kliniği'nde bir alan gösterdi. Öztin çifti de bu alanı 'Yalım Öztin Oyun Odası' olarak düzenledi. Çocuklarının doğum gününde odanın açılışını yapan çiftten Berna Öztin şunları söyledi:



"Oğlumuz 6 ay önce hayatını kaybetti. Biz de hastanelerde nasıl zor zaman geçirildiğini bilen bir aile olarak, bir hastanede oyun odası yapmayı planladık. Tedavi gören çocukların hoş vakit geçirmelerini istedik. Oğlumdan kalan oyuncaklar da vardı, ayrıca yakınlarımızın da desteğini alarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile irtibat kurduk. Onlar da bize yardımcı olup yer gösterdi. Bundan sonra da başka hastanelerde de oyun odası yapmak istiyoruz."



Gökhan Öztin de, "Oğlumuzu kaybettikten sonra zor bir dönem geçirdik. Böyle bir çalışma yaparak, tedavi gören çocuklara mutluluk vermek istedik. Çocuklar hastane ortamından uzaklaşsın, birlikte oyun oynayıp film seyretsin diye böyle bir şeye ön ayak olduk. Umarım aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Bunun diğer ailelere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.



'COCUKLARIN KORKULARINI YENMEDE BÜYÜK ÖNEMİ VAR'



Hastane Yöneticisi Op. Dr. Teoman Şen Öztin çiftine çiçek verdi, teşekkür etti. Op. Dr. Şen şöyle dedi:



"Çok erdemli bir davranış. Hayat içinde acılar var ve bunları bilen bir sektörde çalışıyoruz. Fakat bu acılarla olumsuz durumların umuda dönüştüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Özellikle bu işin içinde olan ailelerin yaşadıklarını diğer hastalarla yakınlarının yaşamaması için, bir nebze olsun umut sağlaması adına çok erdemli bir davranış. Böyle güzel bir teklife hayır diyemezdik. Ben çocuk cerrahıyım, özellikle tedavi süresinde çocukların endişeli bekleyişleri oluyor. Aileleri yanlarında oluyor ama çocukların korkularını yenmelerinde oyun odalarının büyük önemi var." - İzmir