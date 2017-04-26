Çocukların Uçurtma Şenliği Heyecanı

Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte büyük sevinç ve heyecan yaşadı.



Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri münasebetiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte uçurtma keyfi yaşadı. Şenlik öncesi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yüzlerce çocuğa uçurtma dağıttı. Birbirinden güzel uçurtmanın gökyüzünü süslediği Uçurtma Şenliği'nde kimi çocuklar, uçurtmasını yükseğe çıkarırken, kimisi de uçurtmasını uçurmada zorluk yaşadı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlik sırasında gökyüzüne salınan birbirinden güzel uçurtma renkli görüntüler oluşturdu.



Uçurtma Şenliği'nde en yükseğe çıkan, en güzel ve en ilginç uçurtmalar belirlendi. Ödüle layık görülen uçurtma sahipleri Çevre Haftası Ödül Töreni'nde ödülüne kavuşacak. - İSTANBUL