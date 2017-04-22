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Çocukların Tercihinde Reklamlar İlk Sırada!
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Çocukların Tercihinde Reklamlar İlk Sırada!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'The Brand Age Dergisi' ve 'Xsights Araştırma ve Danışmanlık' işbirliği ile yapılan "Çocuk Dünyasında Markalar Algı Araştırması" sonuçlarına göre çocukların marka tercihini sırasıyla reklamlar, sosyal çevre ve arkadaş belirliyor.

Çocukların Tercihinde Reklamlar İlk Sırada!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'The Brand Age Dergisi' ve 'Xsights Araştırma ve Danışmanlık' işbirliği ile yapılan "Çocuk Dünyasında Markalar Algı Araştırması" sonuçlarına göre çocukların marka tercihini sırasıyla reklamlar, sosyal çevre ve arkadaş belirliyor.

Kaynak: Dunya.com

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