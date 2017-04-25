Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren Tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren Tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvayın son vagonuna tutunan 2 çocuk adeta ölüme meydan okudu.

İzmir'de geçtiğimiz aylarda test sürüşüne başlanan ve Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren Tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarda olmaz dedirtti. Hala test sürüşleri gerçekleştirilen ve ücretsiz olan tramvayın son vagonuna tutunarak seyahat eden 2 çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvaya asılı bir şekilde tutunan çocukların seyahati ise şans eseri kazasız bir şekilde son buldu.

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