Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada



İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren Tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvayın son vagonuna tutunan 2 çocuk adeta ölüme meydan okudu.

İzmir'de geçtiğimiz aylarda test sürüşüne başlanan ve Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren Tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarda olmaz dedirtti. Hala test sürüşleri gerçekleştirilen ve ücretsiz olan tramvayın son vagonuna tutunarak seyahat eden 2 çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvaya asılı bir şekilde tutunan çocukların seyahati ise şans eseri kazasız bir şekilde son buldu.