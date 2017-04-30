Çocukların Sokakta Yaktığı Ateş 6 Kişilik Aileyi Yok Ediyordu

Antalya'da dedesinin evinde çıkan yangını 16 yaşındaki Muhammed Güzel'in erken fark etmesi, 6 kişinin hayatını kurtardı. Yangının, eve yakın bir yerde küçük yaştaki çocukların sokakta yaktığı ateşin sıçramasından dolayı olduğu iddia edildi.



Yangın, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 5088 sokaktaki iki katlı müstakil evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Durmuş Ali Güzel'e (72) ait evin etrafında çocukların yaktığı ateş, Güzel'in evine sıçradı. Yangın anında evde bulunan Durmuş Ali Güzel'in torunu 16 yaşındaki Muhammed Güzel, evin yakınında çocuklar tarafından yakılan ateşin eve sıçradığını fark etti. Bu sırada bir bölümü ahşap olan evin bir anda etrafını alevler sardı. Hemen babaannesi ile dedesine yangını haber veren Muhammed, içeride bulunan küçük kardeşlerini de alarak kendini dışarıya attı. Dede Durmuş Ali Güzel ve eşi Şerife Güzel de (65) yangın daha çok ilerlemeden evden çıktı. Çevrede olayı fark edenler durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Bölgeye 6 itfaiye aracı ve çok sayıda polis sevk edildi. İtfaiye geldiği sırada yangın yan tarafta bulunan 5 katlı bir binaya da sıçradı. Evde bulunanlar ise korkuyla balkona çıktılar. Balkona çıkan 8 kişi yangının söndürülmesini balkondan bekledi. İtfaiye ekipleri sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Olayın ardından şokta olan babaanne Şerife Güzel, gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaşlı kadına ve yangından kurtulan kocası Durmuş Ali Güzel ile torunu Muhammed'e sağlık müdahalesinde bulundu.



"Dışarı zor attık kendimizi"



Yangın sırasında yattığını söyleyen kanser hastası Durmuş Ali Güzel, "Çocuklar boşluk alanda ateş yakmışlar. Torunum Muhammed haber verdi, 'yangın var' dedi. Evladım, 4 torunum, hanım ve ben içerideydik. Sonra dışarı attık kendimizi" dedi.



"Artık bizi barındırmazlar burada"



Evinin ikinci kez yandığını söyleyen Şerife Güzel de gözyaşları içerisinde, "Çocuklar oynuyordu, kovalıyordum. Namaz kılayım dedim. Abdestimi aldım, büyük oğlan geldi, 'arkadan tutuşmuş ev' dedi. Önce de yanmıştı. Haram da karıştırmıyorum. Daha yeni yapmıştık evi. Ben çöp toplayarak torunlarıma bakıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum, kocam da kanser hastası, 4 tane de çocuk var. Bunların evi hep yanıyor diye artık bizi burada durdurmazlar" diyerek duygularını anlattı.



Kendisiyle birlikte 6 kişinin hayatını kurtaran Muhammed Güzel'in ise olayın şokuyla konuşamadığı gözlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA