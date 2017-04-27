Çocukların Rahat Uyuması İçin İp Uçları

Uyku uzmanı Dave GibsonŞ çocukları yatırmanın ve onların yeterli miktarda uyuduklarından emin olunması için bazı çözümlerinin olduğunu açıkladı.



Gibson, "Çocukların ebeveynleri rol modeli olarak aldıklarını ve sizin yaptıklarınızı taklit edeceklerini unutmayın. Kuralları koyarken herkese göre olmasına hassasiyet gösterin. Ayrıca sizin yapmadıklarınızı çocuklarınızdan beklemeniz onlara haksızlık olacaktır" açıklamalarında bulundu. Uyku uzmanı Dave Gibson'ın çocukların rahat uyuması için gerekenleri şöyle sıraladı:



"Teknolojiyi bütün ailenin yatak odasından uzak tutun"



Her ne kadar günümüzdeki aile düzeni ile bunu başarmak güç olsa da evdeki yatak odalarında televizyon, bilgisayar ve hatta telefon bulunmamasına özen gösterin. Böylelikle çocuklar odalarında ders çalışsalar veya yalnızca otursalar bile yaptıkları faaliyetlere daha da odaklanma imkanı bulacaklardır.



"Bir uyku rutininiz olsun"



Televizyon, bilgisayar, telefon gibi aletleri yatmadan bir saat önce kapatmış olun. Yatmadan önce banyo yapmak veya hikaye okumak uyumasına yardımcı olacaktır. Çok yorgun değilse yatar yatmaz uyumasını beklemeyin, uykuya geçmesi 10 ile 20 dakikayı bulabilir.



"Yiyecekleri doğru seçin"



Çocuklar genellikle yatmadan evvel çok tok veya aç olduklarından yakınırlar. Yatmadan önce ağır yemekler yememesini tavsiye edin. Ancak hafif bir atıştırmalık, muz veya süt gibi, işini görebilir. Gün içerisinde kafein içeren yiyeceklerden, kahve ve çikolata gibi, uzak tutmaya gayret gösterin.



"Çocuğunuzun yatak odasının uyuması için elverişli olmasını sağlayın"



Uyumak için en elverişli oda karanlık ve biraz serin olanıdır. Çocuğunuzun odasının sessiz olduğundan emin olun. Ayrıca yatmadan odasını toplayın. Böylelikle uyumamak için gördüğü oyuncakları alma imkanı olmayacaktır.



"Çocuğunuzu uykunun ehemmiyeti hakkında bilgilendirin"



Çocuğunuza bir şeyi yapmayı emretmektense ona neden yaptığınızı ve sonuçlarını izah edin. Küçük çocuklara resimler ile iyi bir uyku düzenin neden mühim olduğunu izah edebilirsiniz.



"Erken kalkın"



Vücudumuz güneş ile kalkmaya programlanmıştır. Çocuğunuzu uyandırırken perdeleri açıp içeriye güneşin girmesini sağlamanız faydalı olacaktır.



"Gün içerisinde hareket ettirin"



Hareket etmek seratonin hormonu salgılattırır, bu da melatonine, uyku hormonuna dönüşür. Yatmadan iki saat önce hareketleri yavaşlatarak çocuğu uykuya hazırlamanız etkili olacaktır. - WASHINGTON