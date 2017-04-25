Çocukların Ölümüne Yolculuğu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında test sürüşlerini sürdüren tramvayda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İki çocuk tramvayın son vagona tutunarak adeta ölüme meydan okudu. İzmir'de geçtiğimiz aylarda test sürüşüne başlanan ve Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Hala test sürüşleri gerçekleştirilen ve ücretsiz olan tramvayın son vagonuna tutunarak seyahat eden 2 çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvaya asılı bir şekilde tutunan çocukların seyahati ise şans eseri kazasız bir şekilde son buldu.