Çocukların Ölümüne Yolculuğu !

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında test sürüşlerini sürdüren tramvayda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

Çocukların Ölümüne Yolculuğu !

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında test sürüşlerini sürdüren tramvayda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İki çocuk tramvayın son vagona tutunarak adeta ölüme meydan okudu.

İzmir'de geçtiğimiz aylarda test sürüşüne başlanan ve Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Hala test sürüşleri gerçekleştirilen ve ücretsiz olan tramvayın son vagonuna tutunarak seyahat eden 2 çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvaya asılı bir şekilde tutunan çocukların seyahati ise şans eseri kazasız bir şekilde son buldu.

(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten /İHA)

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