Oyuncu, sunucu ve yazar Ayşe Eşmeli Ayar, pozitif biri olduğunu ve mantıklı hayal dünyasını sevdiğini belirterek, "Yazarken çok eğleniyorum ve rahatlıyorum. Fantastik yazıları da filmleri de seviyorum. Çocukların da ilgisini çekiyor. Çocukların kafası çok fantastik çalışıyor." dedi.



İlk kitabı "Kalenya Koruyucuları"nın tanıtım toplantısında AA muhabirine açıklama yapan Ayar, çocukları çok sevdiğini ve onlar için bir şeyler yapmayı kendine dert edindiğini söyledi.



Ayar, çocukların tabiatla iç içe yaşaması gerektiğini, buna karşın doğanın, insanlar eliyle gün geçtikçe zarara uğratıldığını kaydetti.



Çocuklara bozulmamış bir dünyanın miras bırakılması gerektiğini aktaran Ayar, "Dünyayı ve yeşilliği çok seviyorum. Çocuklar toprakla temas etsin, ağaçları tanısın, çiçekleri bilsin ve hayvanları sevsinler. Bunlar, hayatımızın ve ekolojik döngünün bir parçası. Bu sevgiyi onlara aşılamak da biz büyüklerin vazifesi." diye konuştu.



Doğa bilinci aşılıyor



Ayşe Eşmeli Ayar, çocuklara okuma alışkanlığının da kazandırılması gerektiğini belirterek, şunları anlattı:



"Ben okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Büyük oğlum 4 yaşında, küçük oğlum da 8 aylık. İlk çocuğuma her anne gibi kitaplar okuyup, hikayeler anlatıyordum. Bir süre sonra benim uydurarak anlattığım hikayeleri daha çok beğenmeye ve onlarla daha çok eğlenmeye başladı. Farklı günlerde aynı hikayeleri isteyince uydurduğum hikayeleri bir yere not etme ihtiyacı doğdu. O hikayeleri ikinci çocuğuma hamileyken kitaplaştırmaya karar verdim."



Farklı türlerin çocuklara daha ilgi çekici geldiğine işaret eden Ayar, "Yazdığım hikayeleri, yazar koçum Ekin Köker'le derledik. O hikayelerden 7 yaş ve üzerine hitap eden fantastik çocuk romanı 'Kalenya Koruyucuları' ortaya çıktı. Çok didaktik olmasını istemediğim için fantastik bir tarzla yazdım. Çocuklar öğrenirken ve bilinçlenirken eğlensin istedim. Aşıladığı doğa bilinciyle de bir sosyal sorumluluk tarafı var aslında." ifadelerini kullandı.



Son tohum deposunun peşinde



Ayar, kitabın sloganının "Gezegenimizi kurtarmaya hazır mısınız?" olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok pozitif biriyim. Depresif değilim. Mantıklı hayal dünyasını seviyorum. Yazarken, fantastik türde yazacağım diye çıkmadım yola ama beni o yola kitap sürükledi. Yazarken çok eğleniyorum ve rahatlıyorum. Fantastik yazıları da filmleri de seviyorum. Çocukların da ilgisini çekiyor. Çocukların kafası çok fantastik çalışıyor. Benim kafam da çocuğumun kafası da aynı şekilde. Sıkı birer fantastik roman okuyucusu yetiştiriyorum diyebilirim."



"Şeker Çocuk" etiketiyle raflardaki yerini alan kitabın konusu şöyle:



"Kaan, 2060 yılında okyanusun dibindeki bir fanusta yaşayan bir çocuktur. Nerede yaşadığını bilmemekte, yaşadığı yerin normal dünya olduğunu sanmaktadır. Köpeği Papi'nin peşine takılır ve bir bilim adamıyla yolları kesişir. Bir zaman makinesiyle 2017'ye gelirler ve son tohum deposunu bulup kurtarmaya çalışırlar."