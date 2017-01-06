Çocukların Hastane Korkusuna Çizgi Film Kahramanlı Çözüm

Bartın Gençlik Merkezi üyeleri, "Sosyal Sorumluk Projesi" kapsamında Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi duvarlarına çizgi film kahramanları çizerek, çocukların hastane korkularını yenmesine katkı sağlıyor.



Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yağlı boya ve kara kalem kursuna katılan gençler, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi duvarlarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çiziyor.



Hastane duvarlarına projeksiyon yardımıyla çizgi kahramanları çizen gönüllü gençler, daha sonra akrilik boyalar kullanarak resmi tamamlıyor.



Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Osman Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede çocukların fobini yenmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.



Gençlik Merkezinde gönüllü geçlerle hastanedeki poliklinik odaları ve acilde de birtakım değişiklikler yaptıklarını aktaran Açıkgöz, "Bu çalışmalar kapsamında gençlerimizle acil servisimizde ve poliklinik odalarımızın duvarlarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çizdik. Çalışmayla hasta çocukların bu tür çalışmalarla ağrılarını, sızılarını hafifletmek ve dikkatlerini muayene esnasında başka noktalara çekebilmektir." ifadesini kullandı.



Bartın Gençlik Merkezi Lideri Cemal Öz de gençlik merkezi olarak, gençlerle sosyal sorumluluk faaliyetleri yaptıklarını söyledi.



Çocukların hastane korkularını yenerek mekanları daha eğlenceli hale getirebilmek için gönüllü geçlerle hastane duvarlarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çizdiklerini belirten Öz, "Hastane ortamlarını çocukların için soğuk bir yer değil de daha eğlenceli yerlere dönüştürmek için bugün buradayız. Gençlik merkezimizde yağlı boya ve kara kalem kurslarına gelen gençlerimizle birlikte tamamen gönüllü gençlerimizle bu etkinliği yapıyoruz. Gençlerimiz çizimlerde akrilik boyaları kullanıyorlar. Gençlik merkezi olarak amacımızda zaten gençlerin boş zamanlarını iyi kullanmasını sağlamaktır." diye konuştu.