Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi



GAZİANTEP - Gaziantep'te 100 çocuk, fotoğraf sanatçısı ve gazeteci coşkun Aral ile birlikte Gaziantep Hayvanat bahçesi Safari Parkında foto safari keyfini yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Safari Parkında Çocuk Objektifinden Yaban Hayatı" foto safari programı düzenlendi. Daha önceden belirlenen 100 çocuk, foto muhabiri Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkındaki hayvanların fotoğraflarını çekti. Program kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflar arasından yapılacak eleme sonrasında birinci olan karenin sahibi, profesyonel fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek. Ayrıca en güzel 30 karenin sahibine de çeşitli hediyeler verilecek.

"Afrika yerine Gaziantep'e gelinmesi yeterli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde geçen yıl hizmete açılan Safari Parkın Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı yerlerden biri olduğunu belirtti. Safari Park'ta deve, deve kuşu, at, geyik, ceylan, tavuk, karaca, hindi, tavus kuşu, bizon, lama, pelikan, leylek gibi 300 türden hayvanın birlikte yaşadığını anlatan Şahin, "Bu güzelliği insanlar görmek için Afrika'ya gidiyordu. Artık Gaziantep'e gelmeleri yetiyor. Ben de bu görüntülerden ve bu güzelliklerden büyük onur ve şeref duyuyorum. Burayı yaşatmak, sevmekle alakalı. Sevmeden burayı yaşatmak mümkün değil"şeklinde konuştu.

Şahin, Safari Park'ta ünlü foto muhabiri, gazeteci Coşkun Aral'ın katkılarıyla 23 Nisan nedeniyle bir foto safari düzenlediklerini dile getirerek, "Coşkun Bey bir marka, Gaziantep de bir marka. İki dünya markası birleşti çocuklarımız, buradaki canlıların kendilerince fotoğraflarını çekecekler. En güzelini ve en farklı olanını seçip, çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Çocuklarımıza bizim doğa sevgisini vermemiz lazım. Çocukları bu bilinçle yetiştirirsek yarının dünyası daha sevgi dolu, barış dolu ve adaletli olacak. Her şey sevmeyle başlıyor. Biz burada sevgi tohumları atıyoruz ve bunu da bugün Coşkun beyin kamerasıyla birleştiriyoruz" diye konuştu.

İki ayrı sevinç bir arada

Foto muhabiri Coşkun Aral da 23 Nisan'ın dünyada çocuklara verilmiş en güzel bayram olduğunu ifade ederek böyle bir günde Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gaziantep Hayvanat Bahçesini sürekli takip ettiğini, özellikle yeni açılan Safari Parkı ilk kez görme imkanı bulduğunu aktaran Aral, "Burası çok güzel bir yer. Gezegeni birlikte paylaştığımız canlılarla insanın rahatlıkla ilişki kurduğu bir ortam var burada. Yaşadığımız dünyaya sahip çıkacaksak öncelikle tanımamamız lazım. Geyikler, ceylanlar, tavşanlar insanlarla iç içe. Umarım bu barış ortamını bütün dünyaya yansıtabiliriz" ifadesini kullandı.

Aral, Gaziantep'te daha önceden belirlenen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 100 çocukla birlikte gruplara ayrılarak Safari Park'ta fotoğraflar çekeceklerini belirterek, "Onlar doğada gördüklerini fotoğraflayacaklar. Vahşi olarak adlandırılan ama bence dost dünyaya ait canlıları çekiyorlar. Bunun yanı sıra yırtıcıları da çekiyorlar" diye konuştu.

Gaziantep'te bir kentlilik bilinci bulunduğunu ve çocukların düşünüldüğünü dile getiren Aral, "Çocuklarımıza bir dünya bırakmak istiyorsak yaşadıkları dünyadan gerçek manzaraları, dokunabilecekleri gerçekleri vermemiz lazım. Yoksa han hamam bırakmışız hiçbir şey ifade etmez. Burada çekilecek fotoğrafların çocukların hayatında önemli birer anısı olacak" şeklinde konuştu.

Daha sonra çocuklar Safari Park'ta bulunan hayvanların en güzel fotoğraflarını çekmek için kıyasıya yarıştı.