Çocukların Çöpteki Defter- Kalem Sevinci

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan defter ve kalemleri toplayan 3 çocuk, görenlerin yüreğini sızlattı.



Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehit Cahit Ergin Sokak'ta 3 çocuk çöp konteynerinin yanına atılan kırtasiye malzemelerini fark etti. 3 çocuk, çöpte buldukları defter ve kalemlerle büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, çöp kenarındaki kırtasiye malzemelerini toplarken, çocukları görenlerin yürekleri sızladı.



Çöpteki defter ve kalemleri toplayan 3 çocuk daha sonra evlerinin yolunu tuttu.



- Edirne