Çocukların Bidonla Kayak Keyfi

Van'ın Özalp ilçesinde çocuklar kışın boş zamanlarını karlı tepelerde bidonlarla kayıp eğlenerek geçiriyor.



İlçenin Sarıköy Mahallesindeki çocuklar, temin ettikleri bidonlarla karla kaplı tepelere çıkarak, burada kaymanın keyfini çıkarıyor. Büyüklerin de bazen eşlik ettiği çocukların vazgeçilmez eğlencesi renkli görüntüler oluşturuyor. Kayarken çok eğlendiklerini belirten çocuklar, "Burası bizim için vazgeçilmez bir keyif. Bidonlarla kaymak kızakla kaymaktan daha keyiflidir" dediler. - VAN