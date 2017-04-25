Çocukların Bıçaklı Kavgası: 1 Ölü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen ve kavga eden çocuklardan 14 yaşındaki F.K., 17 yaşındaki Berkcan Akdemir'i bıçaklayarak öldürdü.



Olay, Kapaklı İlçesi'nin Hürriyet Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanı önünde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen F.K., ile Berkcan Akdemir, cadde üzerinde karşılaşınca öce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Cadde üzerindeki dönerci dükkanına girip bıçak alan F.K., Berkcan Akdemir'in karnına saplayıp kaçtı. Ağır yaralanan Akdemir, olay yerine çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan F.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı.



- Tekirdağ