Çocukların Aldığı Köpek Kulübesini Kameradan Buldu, Onlara Hediye Etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan Barış İlhan, köpeği için aldığı ve evinin karşısındaki boş arsaya koyduğu köpek kulübesini yerinde bulamayınca, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlhan, çocuklar tarafından götürülen kulübeyi, köpekleri için götürüldüğünü öğrenince hediye etti.

Çay Mahallesi'nde oturan Barış İlhan, köpeği için aldığı 40 kilo ağırlığındaki köpek kulübesini evinin hemen karşısındaki boş arsaya yerleştirdi. Ancak aradan bir iki gün geçtikten sonra İlhan kulübenin yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Barış İlhan, kulübenin yaşları 6 ile 9 arasındaki kızlı- erkekli 5 çocuk tarafından 16 Nisan'da saat 17.00 sıralarında götürüldüğünü tespit etti.

Mahallede araştırma yapan Barış İlhan, kulübeyi evinin bir kaç sokak arkasındaki bir sokakta buldu. Kulübeyi alan çocukları da bulunan İlhan, kulübeyle yapacaklarını sordu. Çocuklar da kulübeyi kedi ve köpek beslemek için aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine çocuklardan şikayetçi olmayan Barış İlhan, kulübeyi de onlara hediye etti. Evinin yanındaki boş arsaya köpek kulübesi yaptırdığını anlatan İlhan, "Bir süre sonra kulübenin yerinde olmadığını fark ettim. Önce çalındı zannettim ama evimdeki güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki kulübeyi bizim mahallenin afacanları arka sokağa taşımış. Onların azmi, gayreti, hayvan sevgisi çok hoşuma gitti. Bu çocuklar mahallemizin, komşularımızın çocukları, her gün sevdiğimiz çocuklar. Onlar da kedi, köpek besleyecekmiş. Bundan dolayı kulübeyi almayarak hediye ettim" dedi. - Sandıklıafyonkarahisar