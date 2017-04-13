Çocukların Ağaçlardan Düşen Beyaz Polenlerle Kar Keyfi

Şanlıurfa'da çocuklar, parktaki ağaçlardan düşen beyaz polenlerle karla oynar gibi oynadı. Havada kar gibi süzülen beyaz polenleri yakalamaya çalışan çocukların eğlencesi ve polenleri kar topu haline getirmesi ise renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Şanlıurfa'da bahar ayının gelmesiyle birlikte ağaçlar polen dökmeye başladı. Ağaçlardan dökülen polenleri gören çocuklar, kar yağışının fazla yaşanmadığı Şanlıurfa'da beyaz polenlerle karla oynar gibi oyun oynadı. Havada süzülen polenleri tutmaya çalışan onlarca çocuk, birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Keyif içerisinde polenlerin peşinden koşan çocuklar, yere düşenleri ise toplayarak kartopu haline getirdi.



Ağaçlardan kar yağıyor



Söğüt ağaçlarından dökülen ve havada kar gibi süzülen beyaz polenler, çimenlerin üstünü ve parkın köşelerini de beyaza bürüdü.



Ağaçlardan kar yağdığını söyleyen çocuklar, hep birlikte bunlarla oyun oynadıklarını belirtti. Kartopu oynadıklarını söyleyen Mustafa Demir isimli çocuk, "Kar yağıyor. Çocuklar mutlu mutlu oynuyorlar. Kar yağıyor, yerlere düşüyor, çocuklar yerden alıp oynuyor. Kar ağaçlardan yağıyor" dedi.



Fatih Söken isimli çocuk ise "Ağaçlardan yağan karla oynuyoruz. Gerek kar değil ama gerçek kar gibi oynuyoruz" şeklinde konuştu. Bazı çocuklar ise yağanın polen değil, gerçek kar olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA