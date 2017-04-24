Çocukların '23 Nisan' coşkusu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden keyifli oyunlarını çocuklar için sahneledi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun en sevilen oyunları, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçelerde sahnelendi. Çocuk ve gençler tarafından olduğu kadar yetişkinlerin de beğeniyle izlediği 'Kralın Diş Ağrısı', Orhaneli İbrahim-Hüsniye Çağlayan Ortaokulu konferans salonunda seyirci karşısına çıktı. 'Sihirli Orman' adlı gölge oyunu, İznik'te I. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 'Alaca Renkler' şiir dinletisi de yine İznik 1. Murat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Çocuk Masalları, Bir Yokmuş, Bir Varmış' adlı masal okuma etkinliği ise Mudanya Tahir Ağa Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Bu sayede çocuklar, Şehir Tiyatrosu'nun birbirinden güzel gösterileriyle 23 Nisan'ın keyfini doyasıya yaşadı.