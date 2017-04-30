Çocukları 'Suçtan Koruma Ekibi' Görevde

NECAT HAZAR - Van'da savcı, doktor, polis ve sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip, çocukların suç ve suçlulardan uzak durmasını sağlamak amacıyla seminerler veriyor. Ekip, bugüne dek 26 okulda 5 bin 312 öğrenciye ulaştı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan, savcı, doktor, polis ve sosyal hizmet uzmanının yer aldığı ekip, çocukları suçlulardan korumak ve suça bulaşmalarını önlemek amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında Van'daki okullarda yoğun çalışma yürütüyor.



Ekip, şimdiye kadar 26 okulda verdiği seminerlerle 5 bin 312 öğrenci ve 188 öğretmene ulaşarak, çocukların kendilerini kötü alışkanlıklardan ve suç oluşumlarından nasıl koruyabilecekleri hakkında bilgi verdi.



Ekip, bu yıl 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.



"Amaç suçtan korumak ve topluma kazandırmak"



Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Halil Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin kişisel güvenliği ve suçtan korunmaları konusunda seminerler verdiklerini söyledi.



Öğrencilerle birebir iletişim kurarak suçun işlenmesine neden olan sosyal zemini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Yıldız, "Çevreden gelebilecek tehlikeler, suç örgütlerinden uzak durmalarını sağlamak, çocuk i·stismarı, güvenli i·nternet kullanımı, suça sürüklenen ile mağdur çocukların hak ve ödevleri gibi konularında öğrencileri bilgilendiriyoruz." dedi.



Çocuk Suçları Savcısı Oğuz Salman Baltacı da amaçlarının suça sürüklenen çocuk sayını azaltarak, onları topluma kazandırmak olduğunu dile getirdi.



Seminerleri düzenli sürdürerek çocukları tehlikelerden korumak istediklerini belirten Baltacı, "Çocuklarımıza en iyi şekilde tıbbi ve emniyet konularında destek vermeye çaba gösteriyoruz. Çocuklarımıza kanuni yükümlülükleri ve haklarını tek tek anlatıyoruz." diye konuştu.



"Çocuklar için ne gerekiyorsa yapacağız"



Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Eray da çocuklara "Ağaç yaşken eğilir" mantığıyla baktıklarını ifade etti.



Bu kapsamda çocuklar zarar görmeden onlara ulaşmak ve gerekli eğitimleri vermek istediklerini vurgulayan Eray, şunları kaydetti:



"Amacımız, suça sürüklenen ya da istismara maruz kalabilecek çocukların, daha doğrusu bütün çocukların, zarar göremeden bir adım öncesini fark etmelerini sağlamaktır çünkü çocuklar birçok alanda zarar gördükten sonra emniyet ve savcılığa ulaşıyor. Biz bunu tersine çevirmek istedik. Biz onlara gidelim, bir sorun oluşmadan çocuklara ulaşalım istiyoruz. Çocuklar hepimizin ve onları korumak için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız."