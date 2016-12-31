Çocukları Sevindiren Program

MANİSALILAR Platformu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar için eğlence programı düzenledi. Manisalılar Platformu (Man-Der), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar için eğlence programı hazırladı. Şelale Plaza'da düzenlenen programa; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediyesi Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, AK Partili Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, çocuk evlerinde kalan 45 çocuk ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, tüm çocuklarla tokalaşarak, sohbet etti. Man-Der Başkanı Hasan Ertekin, eğlence programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, "Çocukların her zaman ailenin yanında kalmasından yanayız. Bir insanın olacağı en iyi yer aile ortamıdır. Fakat bazen bu mümkün olmuyor. Mümkün olmadığı durumlarda da aile ortamına benzer durumlarda bakımını yapıyoruz. Manisa'da son yıllarda yaptığımız çalışmalar ile 2012 yılında 17 olan koruyucu aile sayımız, bugün itibari ile 135'e ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Mesir Semazen Derneği tarafından düzenlenen sema gösterisi büyük beğeni topladı. Eğlence programı sonrasında Vali Güvençer'in yanı sıra Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerince çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - Manisa