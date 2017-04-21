Çocukları İçin Yaptıkları ile Herkese Örnek Olacak Babalar

İyi baba tanımının sadece çok çalışıp evine para getirmek olmadığını gösteren babalar, çocuklarına aynı zamanda da manevi destek veriyor.



Yaptıkları ile herkese örnek olacak babalar, sosyal medyada da ilgi çekmeye devam ediyor. Büyük küçük demeden ellerinden gelenin en iyisini yapan bu babalar takdiri hak ediyor.



Engelli oğlunu sırtında okula götüren Çinli baba





Annesiz büyüyen kızının saçlarını yapabilmek için güzellik kursuna giden baba





Kızı "Kırmızı Başlıklı Kız" hikayesindeki Kurt olmak isteyince, Kırmızı Başlıklı Kız olan baba





İşitme engelli kızının kötü hissetmesini önlemek için kulağına işitme cihazı dövmesi yapan baba





Engelli oğlu ile maratonlara katılan baba





Cadılar Bayramı'nda 6 yaşındaki engelli oğlunun tekerlekli sandalyesini tanka çeviren baba





Çocuklarına kahvaltıyı sevdirmek için yaratıcı pancakeler yapan baba





Görme engelli kızının, Paskalya Bayramı sürecinde yapılan yumurta avına katılması için yumurtalara titreşim sistemi adapte eden baba