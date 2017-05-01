Çocuklardan Tehlikeli Tırmanış

Bursa'nın İznik ilçesinde çocukların surlara tırmanışı görenlerin yüreklerine ağzına getiriyor. Geçen yıl restorasyonu bitirilen tarihi Lefke Kapı surları çocukların oyun alanı oldu. İkaz levhalarının olmadığı surlara oyun maksadı ile tırmanan çocuklar, canlarını hiçe sayıyor. Yerden yüksekliği 4 ila 6 metre olan surlara çıkılması kolay olan girişlerin kapatılması isteniyor. Çocukların özellikle buralardan kolayca surlara tırmandığı bildirildi. Çocuklar bilhassa hafta sonu tatilinde surların tepesinden inmiyor.



(Halil Ataş İHA)